شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الأم.. «السكك الحديدية» تقدم هدايا وورود للأمهات في محطات القطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إن القيادة السياسية والحكومة ووزير النقل يسعون لراحة المواطنين.

وأكد «حتاتة»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن وزير النقل الجديد حرك المياه الراكدة منذ توليه الوزارة، موضحًا أن الخدمة ستكون مميزة قريبًا.

وأعلن عن مفاجأة غدًا بمناسبة عيد الأم في السكك الحديدية؛ وهي توزيع شيء من منتجات الشركة أو حتى وردة على الأمهات بهذه المناسبة، معلقًا: «نستهدف إسعاد السكة الحديدية، والخروج بعيدًا عن الحزن الذي عاشته السكة الحديد».