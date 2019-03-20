شكرا لقرائتكم خبر عن مكيفة ومزودة بـ«واي فاي».. مشروع نقل جماعي من الإسكندرية إلى المطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ التشغيل التجريبي لمشروع نقل جماعي لخدمة المغادرين والقادمين من وإلى مطار برج العرب الدولي، 22 مارس الجاري، بالتعاون بين القطاع الخاص والجهات المعنية.

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وذكر بيان رسمي، الأربعاء، أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على موافقة وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري وتعاقدت مع الشركة المصرية للمطارات لتقديم الخدمة.

وقال ناير يونس، مدير الشركة: سيتم تشغيل أتوبيس كل ساعة في كل اتجاه من القباري إلى برج العرب، مشيرًا إلى أن جميع الأتوبيسات حديثة ومكيفة ومجهزة بأماكن للحقائب مع خدمة «الواي فاي» ومخارج لشحن المحمول.

وأضاف: «الخدمة ستكون بنظام سداد قيمة التذكرة بمكاتب الشركة بالمطار والميناء البري قبل تحرك الأتوبيس في المواعيد المعلنة، وبدء تشغيل نظام الحجز الإلكتروني وخدمة الواي فاي بالأتوبيسات 1 أبريل، بحيث يستطيع المواطن حجز التذكرة ودفع قيمها عن طريق الإنترنت».