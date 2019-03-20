شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 10 عمال زراعيين بمبيد حشري في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسمم 10 عمال زراعيين نتيجة استنشاق مبيد حشري في إحدى المزارع الخاصة بقرية صلاح العبد، في مركز حوش عيسى في البحيرة. وتلقي اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى بتسمم 10 عمال زراعيين في إحدى المزراع الخاصة. وتبين أن المصابين يقيمون في المنصورة، وجرى نقلهم إلى مستشفى النوبارية العام لتلقي العلاج، وحجزهم في قسم الداخلي 24 ساعة تحت الملاحظة.

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