شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للمستشفيات الجامعية»: 16% من الفريق الصحي يصابون بفيروس سي بسبب السرنجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الحقن غير الآمن يعتبر مشكلة عالمية حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، حيث يتم إعطاء حوالى 16 بليون حقنة سنويا في العالم 40% منها غير آمنة.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن الحقن غير الآمن يتسبب في حوالى 5% من حالات الإصابة بالإيدز وحوالى 32% من حالات الإصابة بفيروس بى، بالإضافة إلى 40% من حالات الإصابة بفيروس سى.

وذكر أنه يتلقى المصريون حوالي 300 مليون حقنة سنويا، 95% منها تتم للعلاج بحيث يتراوح متوسط عدد الحقن للمواطن المصري 4،2-6،8% سنويا ما يمثل ضعف المتوسط العالمى 2،8% حقنة للفرد سنويا، مشيرًا إلى 16 % من أعضاء الفريق الصحي يصابون بفيروس سي بسبب السرنجات.