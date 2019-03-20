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مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من أوكرانيا

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، الأربعاء، أولى رحلات السياحية لكبري شركات الطيران الأوكرانية القادمة من مدينة كييف وكان على متنها 145 راكبًا، وهو أول فوج يصل على خط الطيران الجديد.

وجرى استقبال الرحلة بواسطة قيادات المطار، ومن المقرر أن ينقل الخط من أوكرانيا إلى مرسى علم 3 رحلات أسبوعيًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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