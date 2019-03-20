شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مطار مرسى علم الدولي، الأربعاء، أولى رحلات السياحية لكبري شركات الطيران الأوكرانية القادمة من مدينة كييف وكان على متنها 145 راكبًا، وهو أول فوج يصل على خط الطيران الجديد.
وجرى استقبال الرحلة بواسطة قيادات المطار، ومن المقرر أن ينقل الخط من أوكرانيا إلى مرسى علم 3 رحلات أسبوعيًا.
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