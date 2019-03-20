شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": غدًا آخر مُهلة للمتقدمين بمسابقة العقود غير المستوفين أوراقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى غدا الخميس المهلة التى منحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمتقدمين غير المستوفين أوراقهم، فى مسابقة العقود المؤقتة على أن يسلموا الأوراق إلى المديرية وليس الإدارة، لضمها للملف ومراجعة الملف مرة أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن عدد المتقدمين للمسابقة 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفا و42 شخصا، وعدد من لم يسلموا ملفاتهم 280 ألفا و958 شخصا، ومنهم من استوفى الشروط وعددهم 70 ألفا و557 شخصا، وعدد من لم يستوف الشروط 85 ألفًا و485 شخصا، ومن حضر الاختبار فعليا 65 ألفا و561 شخصا، نجح منهم 41 ألفا، ورسب 23 ألفا و697 شخصا، وعدد التظلمات 3939 تظلما، مشيرا إلى أن الامتحان كان فى التخصص، ومع ذلك نسبة الرسوب جاءت 36% راسبا فى الامتحان.