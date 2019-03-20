دماء جديدة في الجيزة.. مقتل شخص وإصابة شقيقيه برصاص مجهولين بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى ساعات على حادث إطلاق النار العشوائي في منطقة الصفيرة بمركز أوسيم والذي راح ضحيته 5 أشخاص وأصيب شرطيان، حتى شهدت محافظة الجيزة واقعة إطلاق نار جديدة، إذ أطلق مجهولون النار على 3 أشقاء بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، مساء الأربعاء.

تقدم سائق توك توك ببلاغ إلى قسم شرطة أبو النمرس بأنه أثناء قيادته الدراجة ملكه رفقة 3 أشخاص في طريقه لتوصيلهم إلى قرية طموه، فوجئوا برصاص مجهولين، ما أسفر عن مقتل أحد الركاب وإصابة الباقيين.

وكشفت المعاينة الأولية مقتل "أحمد.م" 30 سنة، وإصابة شقيقيه "محمد"، "محمود"، وتم نقلهما إلى مستشفى الحوامدية العام، وتحويلهما إلى مستشفى قصر العيني للعلاج اللازم.

وانتقلت قوة من فرقة الجنوب إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، والبحث عن كاميرات مراقبة بالطرق المؤدية إلى مسرح الجريمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.