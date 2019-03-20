استعلام إلكتروني عن القضايا وتسمم عمال في مزرعة بالبحيرة.. نشرة الحوادث المسائية الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

عامل يطعن شقيقته وعشيقها في كفر الشيخ

لقي عاطل مصرعه، بعدما طعنه جاره إثر ضبطه في وضع مخل مع شقيقته أعلى سطح المنزل، في دائرة مركز كفر الشيخ.

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إصابة متهم أثناء ضبطه في سوهاج

أصيب عامل بكسر في ساقه، أثناء مطاردة الشرطة له للقبض عليه لاتهامه في قضية حريق عمد بمركز سوهاج.

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ضبط 3 أشقاء بتهمة قتل سائق وسرقته في المنيا

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا 3 أشقاء لاتهامهم باستدراج سائق "توكتوك" بحجة توصيلهم إلى إحدى القري التابعة لمركز أبو قرقاص، وقتلوه وألقوا جثته في منطقة مهجورة بالقرب من الزراعات، بقصد سرقة "التوكتوك" الذي يملكه.

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إحالة موظفة بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق

أحالت نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واقعة اعتداء موظفة بالحي، بالضرب المبرح باللكمات والركل بالقدم لزميلتها المسؤولة عن دفتر الحضور والانصراف للتحقيق.

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تسمم 10عمال داخل مزرعة في البحيرة

أصيب 10 أشخاص بالتسمم، نتيجة شرب مياه ملوثة بمبيد حشري عن طريق الخطأ، داخل مزرعة في قرية صلاح العبد، مركز حوش عيسى، بمحافظة البحيرة.

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سرقة سيارة عضو مجلس نواب في الشرقية

سرق مجهولون في الساعات الأولى من صباح اليوم، سيارة عضو مجلس نواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد أن استوقفوه أثناء عودته من قرية "سعدة أبو خليل" لمنزله.

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مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بقضية "محاولة اغتيال السيسي" لـ 24 إبريل

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل الحكم على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، لجلسة 24 إبريل المقبل، لتعذر احضار المتهمين من محبسهم.

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إحالة 11 إلى "جنايات أمن الدولة" بتهمة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 11 متهمًا -بينهم محبوسان- إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة حسم المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.

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"الأسرة" تقضي بثبوت نسب الطفلة "ديالا" للفنان عادل السيوي

قضت محكمة استئناف الأسرة، برئاسة المستشار توفيق محمد توفيق، المنعقدة بالتجمع الخامس، بثبوت نسب الطفلة "ديالا" لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوي.

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استئناف القاهرة: تفعيل خدمة الاستعلام عن القضايا والجلسات من خلال البوابة الحكومية

أعلنت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، تفعيل خدمة الاستعلام عن تداول جميع الجلسات التي تنظرها محاكم استئناف القاهرة، ووجود استئناف من عدمه، من خلال بوابة الحكومة المصرية "j.p.gov.eg".

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