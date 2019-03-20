​أولياء أمور ومدرسون: "التابلت" نقلة نوعية بمنظومة التعليم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد عدد من أولياء الأمور والمدرسين والطلاب أن توزيع الحاسوب اللوحي (التابلت) على طلاب الصف الأول الثانوي يعد نقلة نوعية وجوهرية في منظومة التعليم المصري، ويأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية ‏إلى تكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية ‏في جميع مراحلها.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يستعرض ردود أفعال وآراء أولياء الأمور والمدرسين وطلاب الصف الأول الثانوي من الجنسين بالمدارس الحكومية ‏والخاصة التي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجمهورية، وذلك عقب توزيع التابلت المدرسي على جميع الطلاب بكافة المديريات التعليمية، في إطار تطبيق منظومة التعليم الجديدة بـ649 ألفا و793 جهازا على مستوى الجمهورية.

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وأكد الطلاب أن التابلت سيمكنهم من الدخول على بنك المعرفة المصري للاستفادة من ‏المادة العلمية، حيث يحتوي على المحتوى الرقمي وفيديوهات تفاعلية، كما يتيح لهم الدخول على محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة، فضلاً عن أنه سيساعدهم في تحصيل المناهج الدراسية بشكل أفضل وبطريقة إلكترونية مبتكرة ومبسطة.

وأشار المركز إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المدارس بالسبورات الذكية لاستقبال المحتوى الرقمي، وتمت برمجة التابلت بصورة موحدة سواء للطالب أو المعلم، حيث يحتوي كل جهاز على ‏رقم تسلسلي لسهولة تتبعه في حال فقدانه أو سرقته، كما أن به إمكانية تركيب شريحة اتصال، وكذلك يمكن تشغيل ‏خدمة الإنترنت اللاسلكي في المنزل أو على أي شبكة خارجية وذلك للأغراض التعليمية فقط.‏‏

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