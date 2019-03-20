توقيع مذكرة تعاون لتفعيل الأنشطة البيئية بين مصر وعمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وقعت وزارة البيئة مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة العمانية في مجال حماية البيئة 2019 – 2021 ، وذلك على هامش المشاركة في الدورة الرابعة عشر للجنة المصرية العمانية المشتركة بالعاصمة العمانية مسقط.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل التعاون المشترك مع الدول العربية في مجال البيئة وتبادل الخبرات لخدمة البيئة العربية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً لمذكرة التعاون المشترك الموقعة بين البلدين عام 2009، ويهدف إلى تفعيل الأنشطة البيئية في البلدين وإعداد المشروعات المشتركة في مجالات التشريعات البيئية وآلية تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية ودراسات تقييم الأثر البيئي، والتدريب والتوعية البيئية، بالاضافة إلى مجالات الادارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية، وتبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمكافحة التصحر، والاقتصاد الأخضر ومؤشرات التنمية المستدامة.

وصرح الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الذي وقع المذكرة من الجانب المصري، بأن البرنامج يتم تنفيذه من خلال تبادل الخبراء والفنيين والدورات التدريبية وتنفيذ الدراسات والمشروعات المشتركة لحماية البيئة.​