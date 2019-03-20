الجامعة البريطانية بالقاهرة تستضيف 21 سفيرًا يمثلون القارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني رجب:

استقبلت الجامعة البريطانية بالقاهرة برئاسة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، اليوم الأربعاء، 21 سفيرًا يمثلون دول القارة الأفريقية، بهدف دعم التواصل مع دول القارة السمراء، وفي أعقاب نجاح ملتقى الشباب العربي الأفريقي في أسوان، عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

وقال محمد فريد خميس - في كلمته خلال استقبال سفراء الدول الأفريقية بمقر الجامعة البريطانية - إن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة، وبيننا وبينها تاريخ مشترك، وكذلك آمال مشتركة، ومصر أفريقية، والقيادة السياسية تؤكد دائماً على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية واعتزازها بانتمائها الإفريقي، وأن مصر عازمة على استعادة مكانتها، والإسهام الفاعل مع دول القارة في مواجهة التحديات المتربصة بنا، لاسيما الإرهاب، والجريمة المنظمة، والبطالة، والأوبئة، وتدهور البيئة.

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وأوضح خميس أن اختيار مصر لتترأس دورة الاتحاد الإفريقي في 2019، جاء تقديراً لدورها الريادي في القارة الأفريقية، دعماً لأجندة إفريقيا 2063، وتعزيزاً للتعاون بين الدول الإفريقية وللعمل بشكل جماعي لوضع الحلول الملائمة وتحقيق الأهداف الرئيسية للأجندة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل.

بدورهم، أشاد السفراء الأفارقة بالروح الطيبة والنوايا الصادقة التي تحملها أجندات العلاقات المصرية مع أفريقيا، مؤكدين أنه التوقيت الذهبي للشراكة الحقيقية وتبادل المنافع بين بلاد القارة.

وقال السفير عبد الحميد بوزاهر رئيس بعثة الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية إن مصر دولة كبيرة، بلد نموذجي لرئاسة الاتحاد الأفريقي، ولديها سياسة لتحقيق التنمية الشاملة والتكامل بين دول القارة.