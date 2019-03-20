تأييد ومقترحات.. ماذا حدث في أول حوار مجتمعي لتعديل الدستور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد علي وأسامة عبدالكريم:

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.

وتستمر جلسات الحوار حتى يوم الجمعة، بحضور فقهاء دستوريين وأساتذة قانون بالجامعات المصرية، وممثلين عن الهيئتين الوطنية لصحافة والإعلام، الهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة.

وينشر الخليج 365 أبرز ما جاء في اليوم الأول لجلسة الحوار المجتمعي لتعديل الدستور:

عبدالعال: "الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية"

قال الدكتور علي عبدالعال، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وبالتالي الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل اجتهادًا قابلًا للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين، للتفاصيل اضغط هنا

عبدالعال يوضح آليات حوار "التعديلات الدستورية"

قال الدكتور علي عبدالعال، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية سيكون معتمدا على الانفتاح والشفافية، ويستمع المجلس لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، ونستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة، موضحًا: "تعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع"، للتفاصيل اضغط هنا

فتحي سرور يطالب بعرض التعديلات على مجلس الدولة أولًا

أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان الأسبق، تأييده لمبدأ مراجعة مجلس الدولة نصوص القوانين قبل تقديمها إلى البرلمان وليس بعد الموافقة عليه، مضيفا: "لا يمكن أن يكون هناك سلطة تفوق السلطة التشريعية، مستنكرا توقف التشريعات بسبب عدم موافقة مجلس الدولة على التشريع"، للتفاصيل اضغط هنا

ممثل الكنيسة: دستور 2014 كُتب على هيكل دستور قائم

أبدى الأنباء بولا، ممثل الكنيسة، في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، تحفظه على عدد من مواد دستور 2014، قائلا: "ددستور 2014 كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف كثيرا عن الدستور الجديد"، للتفاصيل اضغط هنا

صلاح فوزي يطالب بحذف "متكافئ" من نص انتخابات البرلمان

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وهناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل، للتفاصيل اضغط هنا

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عميد حقوق المنصورة يرفض "كوتة المرأة"

رفض الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، تخصيص كوتة للمرأة في المادة 102 بالتعديلات المقترحة خاصة أنها تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسي، لافتا إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيا فهي قادرة على المنافسة بالانتخابات، للتفاصيل اضغط هنا

رئيس جامعة القاهرة: مجلس الشيوخ ليس له أي دور تشريعي

أبدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عدة ملاحظات على المادة الخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ فى التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه ليس له أي دور تشريعي أو رقابي، وسيكون عبئًا على الدولة.. للتفاصيل اضغط هنا

عبدالمحسن سلامة يطالب بتفعيل دور السلطة الرابعة

طالب عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، بتفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، وعقب عليه الدكتور علي عبدالعال: "أنت تؤكد أمرًا مؤكدًا أنتم سلطة شعبية"، للتفاصيل اضغط هنا

كرم جبر يطالب بتحديد الرئاسة بفترتين

أيّد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التعديلات المقترحة على مدة الرئاسة، وكذلك المادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالي، مراعاة للظروف التي مرت بها البلاد منذ عام ٢٠١١، مؤكدا في ذات السياق أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة، حتى لا نقع في أخطاء أخرى أدت من قبل إلى ثورة ٢٥ يناير، للتفاصيل اضغط هنا

مكرم محمد أحمد: التعديلات الدستورية عليها توافق وطني

قال الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن التعديلات الدستورية المقدمة مقبولة وعليها توافق وطني، للتفاصيل اضغط هنا

سعد سليم: التعديلات الدستورية لمواجهة المخططات والتحديات

قال الكاتب الصحفي، سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، إن كل التعديلات الدستورية جاءت وفق اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر لمواجهة المخططات والتحديات التي يتعرض لها الوطن، للتفاصيل اضغط هنا

ممثل الأزهر: الدستور ليس آيات منزلة

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية وممثل الأزهر الشريف، بجلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، إن الأزهر يثمن كل خطوة لتقدم البلاد، مؤكدًا أن الأزهر الشريف جزء من مصر وهو القوة الناعمة التي تصدر اسم مصر للعالم، للتفاصيل اضغط هنا

معتز عبدالفتاح يطالب بتعيين الرئيس في مجلس الشيوخ

طالب الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، بالنص على تعين رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ بعد انتهاء مده رئاسته، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة.. للتفاصيل اضغط هنا