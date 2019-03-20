جامعة القاهرة تنظم حفل "عيد الأم" وتُكرم أمهات الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نظمت جامعة القاهرة، الأربعاء، احتفالية بمناسبة "عيد الأم" بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، أحياه المطرب الشاب أحمد جمال.

وكرم محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، عددًا من الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، وأمهات شهداء الجيش والشرطة.

وقال الخشت في كلمته بالاحتفالية، إن التكريم يأتي اعترافًا بدور الأم في حياة كل فرد منا، لأنها عنوان الشخصية المتزنة التي تبرز كفاءتها في كل مجالات المجتمع.

وأضاف الخشت، أن "الدور المحوري للمرأة المصرية تاريخي توجته الفلاحة المصرية التي كانت ومازالت تعمل يدًا بيد مع زوجها ورب الأسرة".

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ودعا رئيس جامعة القاهرة، إلى ضرورة أن تحظى المرأة المصرية بنسبة تمثيل برلماني لا تقل عن 25%، وهي النسبة التي ستؤهلها لمراقبة أداء الحكومة بكفاءة.

وأشار الخشت، إلى أن شهداء الجيش والشرطة يقفون في مكانة خاصة، بينما تقف أمهاتهم في مكانة أكثر خصوصية.

وحيا رئيس الجامعة أمهات الشهداء في القوات المسلحة والشرطة المصرية، مشيرًا إلى أن إيمانه بالمرأة المصرية ينعكس حتى على إختياراته للكوادر العاملة بالجامعة، والتي يحكمها بالأساس عامل الكفاءة، وهو ما ترجمته المرأة المصرية في الجامعة بامتياز.

وأشار الخشت، إلى أنه "يدين بالفضل لأمه رحمها الله لأنها لازمت على تكرار أهمية العلم في حياته، الأمر الذي يدفعه دومًا لتحقيق المزيد".

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أنه يعمل جاهداً على دعم صندوق الرعاية الطبية للعاملين بالجامعة، مشيرًا إلى دعم الصندوق مؤخرًا بمبلغ 10 ملايين جنيه، وصرف ٦٠٠ جنيه لكل العاملين في الجامعة، تقديراً لجهودهم المتميزة.