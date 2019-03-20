تفاصيل لقاء السفير السعودي وقيادات الصحف بـ"الأعلى للإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، لقاءً جمع أسامة النقلي السفير السعودي بالقاهرة، وقيادات الصحافة المصرية.

وفي بداية اللقاء الذي كان على رأس الحضور فيه كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، رحب رئيس المجلس الأعلى للإعلام بالسفير، مؤكدًا عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن علاقة مصر والسعودية علاقة تاريخية لأن البحر الأحمر لا يمكن أن يمثل حائلًا دون تواصل الشعبين أصحاب التاريخ المشترك والعلاقات القوية.

وفي بداية حديثه، دلّل السفير السعودي، على عمق علاقته بمصر، إنه من مواليد حي الزمالك بالقاهرة عام 1975، مضيفًا: أنا مصري، شربت من ماء النيل قبلكم وزياراتي لمصر لم تنقطع سواء على سبيل الاجازة أو زيارات رسمية، وأنا معتاد على البيئة الإعلامية وزيارتي ليست للتعارف ولكنها زيارة تقدير واحترام للمجلس الموقر وللإعلام المصري.

وأشار السفير السعودي إلى بعض الحقائق التي تعسكها تلك العلاقات المشتركة، فمصر هى أول محطات الملك عبدالعزيز عند قيامه برسم السياسة الخارجية للمملكة وإنشائه للدولة السعودية الحديثة، وعندما أراد الملك أن يتواصل مع زعماء العالم كانت مصر هي مساحة للتواصل مع القادة والزعماء.

وتابع: أكبر جالية مصرية بالخارج موجودة بالمملكة العربية السعودية حيث بلغت 2.5 مليون مصري، وأكبر جالية سعودية بالخارج، مقيمة في مصر حيث بلغت 600 ألف سعودي.

وأوضح السفير السعودي أن حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة فيما بينهما هو أكبر حجم بين السعودية ومصر، وذلك في كافة الجوانب الثقافية والعسكرية والصحية والتعليمية والتصعيدية والاستثنائية عوضًا عن التعاون القائم في القطاع الخاص في التعاون بين كلا البلدين.

وقال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: العلاقات المصرية السعودية لا تحتاج إلى شرح، ونحن كإعلاميين نساهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وعلينا أن نكون منتبهين جيدًا لبعض وسائل الإعلام حتى لا تُؤثر على علاقات مصر والسعودية فهى تتميز برابطة شعبية قوية.

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ثم أدار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، حوارًا مفتوحًا بين رؤساء التحرير والسفير، بدأ بسؤال وجهه الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، سؤالًا عن مشروع الجسر الذي يربط مصر بالمملكة وحول فرص العمل التي ستتوفر من خلال هذا المشروع، ورد النقلي: مشروع الجسر يخدم أكبر منطقة عصرية في العالم التي تقوم على عدة ركائز منها: بناءالمجتمع، والتطورات التكنولوجية والاستراتيجية، إضافة إلى إنشاء منطقة سياحية وترفيهية، وإنشاء منطقة أبحاث في الطاقة.

وأشار السفير إلى أن الأعمال جارية بالمنطقة الاقتصادية، وهناك دراسات تتعلق بمشروع الجسر، وتعمل جميع القطاعات خلال السنوات الماضية على قدم وساق للافتتاح عام 2030 كما هو مقرر وسيكون فاتحة خير ليس على مصر والسعودية فقط ولكن على المنطقة بأسرها.

وطرح الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور تساؤلًا حول ماهية ملامح تسويق الخطة الإعلامية لحركة التحديث بالمملكة؟ وأجاب السفير السعودي:” تحتاج حركة التحديث إلى شقين – الشق الأساسى والأول أتحدث عن ما قبل 40 عام كانت الحياة طبيعية، والمملكة خلال الأربع عقود الماضية كانت مختلفة لأسباب كانت واضحة، وكنا متأخرين عن العالم 50 عامًا، نحن الدولة الوحيدة فى العالم التي كانت المرأة لا تقود السيارة فيها،أما الشق الثاني فهو الفكرة الجديدة التى تقوم بها السعودية لتحقق نهضة شاملة فى جميع المجالات وعلى المستوى الثقافي والعلمي والاقتصادي والترفيهي، وأنا أنتمى لمدرسة "دع الحديث يتحدث عن نفسه"، واعط الحقائق للآخرين ودعهم يتحدثون عنها.

وسأل خالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال عن الإشارات التي تظهر بين الحين والآخر وتوحي بتقارب وشيك بين المملكة وقطر ينهي المقاطعة وعن صحة ذلك، أجاب السفير:

هناك مثل أمريكي يقول: ما تراه هو الواقع، وليس ما نسمعه والأمور واضحة، هناك تحالف رباعي بين (المملكة والإمارات ومصر والبحرين يقاطع قطر ويواجه الإرهاب بشكل شامل ويتصدى للسموم التي تبثها قناتهم (الجزيرة)، وهناك تنسيق يومي وعند أى تطورات أو مستجدات فى هذا الموضوع يلتقي وزراء خارجية الدول الأربع، وأكبر دليل على استمرار المقاطعة وموقف الرباعى من قطر أن هناك تصريح قبل يومين لوزير الخارجية العماني يقول فيه: لا أرى حل قريب للأزمة.

وفِي نهاية اللقاء اقترح عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، عقد منتدى للشباب المصري السعودي على أن ينظم عامًا في السعودية، وآخر في مصر، وماهى خطة تحصين الشباب السعودى والاليات والاستراتيجيات السعودية أمام العبث فى عقول الشباب، وأجاب السفير أسامة النقلي مرحبًا بفكرة عقد منتدى للشباب المصرى السعودى وأنه سيسعى لخروج المقترح إلى النور وتنفيذه، مشيرًا إلى أن المملكة لديها خطة متكاملة لمواجهة محاولات استقطاب الشباب السعودي إلى الفكر المتطرف قائلًا: " لقد بدأنا بالتعليم والتنقيب فى المناهج واختيار المدرسين ومتابعة المنابر فى المساجد، مثلما حدث فى مصر بتوجيه الخطاب الديني، ولا ننسى أهمية دور الإعلام فى توجيه الشباب وأثر القلم الصحفي فى ذلك.

وفي نهاية حديثه توجه سيادة السفير بالشكر للمجلس وللسادة الصحفيين على هذا اللقاء، مؤكدًا على أهمية إقامة منتدى الشباب السعودي المصري.

حضر الاجتماع أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، و عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وخالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وخالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال.