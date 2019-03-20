"الزراعة": 19 جهة تشارك في الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
شارك الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، نائبا عن وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت، في افتتاح معرض القاهرة الدولي في دورته الـ 52، والذي افتتحه اليوم الأربعاء وزير التجارة والصناعة الدكتور عمرو نصار.
وقال مصيلحي - خلال الافتتاح - إن 19 جهة من وزارة الزراعة شاركت في المعرض، ومنها مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وجهاز مشروعات التنمية الزراعية والمتحف الزراعي والإدارات المركزية للتشجير والتقاوي وقطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والبساتين والثقافة الزراعية وغيرها.
وأضاف أن منتجات وزارة الزراعة تميزت بالعرض الجذاب وبالجودة والأسعار المخفضة، لأنها من المنتج للمستهلك مباشرة، موجها الدعوة للمواطنين لزيارة جناح الوزارة خلال فترة المعرض، والتي تستمر لمدة عشرة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
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