مصر | حبس سائقي توك توك لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائقي توك توك لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام، حبس عاطلين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بمنطقة السلام 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "فهمي.ع" 21 عامًا، و"معاذ.و" 23 عامًا، سائقي توك توك، وأنكر المتهمين ترويجهما للمواد المخدرة كما أنكرا امتلاكهما للمضبوطات.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام أول من ضبط سائقي توك توك وبحوزتهما 19كيسًا من مخدر الاستروكس، و8 قطع حشيش قبل ترويجهم بدائرة القسم، و650 جنيهًا من متحصلات تجارتهما وهاتفي محمول للاتصال بعملائهما وبسؤالهما أنكرا ترويجهما للمواد المخدرةـ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.