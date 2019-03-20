مصر | تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين بالاتجار في البشر لجلسة 22 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين بالاتجار في البشر لجلسة 22 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة تشكيل إجرامى تخصص في الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، بهدف تحقيقهم مكاسب مالية لجلسة 22 مايو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار.

وتضمن أمر الإحالة الذى أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامي العام لنيابة حلوان، قيام علاء سيد وشهرته علاء البرادعي 29 عامًا عامل بموقف سيارات ووليد محمد عبد العظيم وشهرته وليد بوكو 21 عامًا جزار وشريف عبد العاطي وشهرته شريف تفاهة 18 عامًا عامل بموقف سيارات وسيد مسعود عبد الغفار وشهرته سيد بحلق 19 عامًا عامل بموقف سيارات لقيامها يوم 24 فبراير 2018 بالاتجار في البشر بأن استخدموهم بعد تهديدهم في القيام بخدمتهم والتسول.

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أوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا باستقطاب الضحايا مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وأنهم هددوهم بالقتل والأذى الجسدي.

وقف المجني عليه الطفل بن لادن 16 عامًا أمام رامي مصطفي وكيل أول النيابة قائلاً: "أنه منذ 3 سنوات وعقب وفاة والدة اضطر للنزول والبحث عن عمل لكسب قوته ومساعدة أسرته الفقيرة وحينها فوجئ بالمتهمين وآخرين يقومون بإجباره على التسول وغسل السيارات وتحصيل مالية بصورة يومية منهم مقابل السماح لهم بالعمل وكسب العيش".

كما اعتاد المتهمون على التعدي عليه وآخرين بالضرب وإحداث إصابة بعض المجني عليهم بالأسلحة البيضاء، في حال امتناع الضحايا عن تسليم الجناة ما يطلبونه من أموال.