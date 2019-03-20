أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' ينعى الكاتب الراحل خالد بكير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' ينعى الكاتب الراحل خالد بكير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي خالد بكير رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر الأسبق، والذي وافته المنية مساء اليوم.

وكان توفي اليوم، الكاتب الصحفي خالد بكير، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر الأسبق، وتشيع الجنازة غدًا الخميس من مسجد أبو المكارم بصلاح سالم بعد صلاة الظهر.

وكان تولى "بكير" منصبه كرئيس لمجلس إدارة دار التحرير عقب ثورة 25 يناير 2011، ودشن حينها أكبر حملة قومية للتبرع بالدم، والتي كانت تهدف إلي تشجيع المواطنين علي التبرع بالدم، خاصة أصحاب الفصائل النادرة لكي يتم توفير الدم بشكل آمن لمن يحتاجه، فضلًا عن التعامل مع هذا الدم طبقًا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وأكد "بكير" حينها أنه يجب وضع استراتيجية من أجل نقل الدم بطريقة آمنة، والعمل علي تزويد مراكز الدم بأحدث الأجهزة، حتى يتم التأكد من أن دم المتبرع خال من الفيروسات المختلفة، وتحديد فصائله لكي يصل لمن يحتاجه بسلام.