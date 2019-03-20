أخبار مصر | "المحامين": التحقيقات أثبتت عدم صحة واقعة محامية المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين": التحقيقات أثبتت عدم صحة واقعة محامية المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مذكرة من الشئون القانونية بالنقابة تفيد بعدم صحة واقعة محامية المنيا التي تداولها عدد من المحامين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد التحقيقات التي أجرتها.

وأوضحت الشئون القانونية في مذكرتها، أن الواقعة حدثت في شبين القناطر، ومع طالبة في السنة الثالثة بكلية الحقوق، وهو ما يترتب عليه حفظ التحقيق في الواقعة.

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وناشدت النقابة، كافة المحامين بتحري الدقة فيما يتداول من خلالهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات، وخاصة ما يثير المحامين، ويتعلق بما يمس المهنة وكرامتهم.

وكان أصدر عاشور، قرارا بالتحقيق على وجه السرعة مع الأستاذة المحامية التي أمرت المحكمة بالقبض عليها بسبب عدم لياقة ملابسها ومظهرها بمحكمة المنيا.

كما كلف "عاشور"، الشئون القانونية بإعداد مذكره وتقديمها للتفتيش القضائي بشأن عدم التزام القاضي بأحكام المادة (51) من قانون المحاماة، والتي تنص على تحرير محضر وإرساله للنقابة أو النيابة حسب الأحوال، إذ لا يجوز للقاضي إلقاء القبض على المحامي أو احتجازه.