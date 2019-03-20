أخبار مصر | شاهد.. موظفة تتعدى بالضرب على زميلتها في حي غرب شبرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. موظفة تتعدى بالضرب على زميلتها في حي غرب شبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لموظفة تتعدى على مديرة الشؤون الإدارية بحي غرب شبرا الخيمة، بالضرب وسط ذهول باقي الموظفين، بسبب حضور الموظفة متأخرة عن العمل، وأثناء مطالبة الثانية لها بالتوقيع في دفتر التأخير رفضت وتعدت عليها بالضرب.

أثار الفيديو جدلا واسعا بين رواد "فيس بوك"، مطالبين بمعاقبة الموظفة التي خرجت على مقتضيات عملها الوظيفي، وقامت بالاعتداء بالضرب المبرح والركل بالقدم لزميلتها المسؤولة عن دفتر الحضور والانصراف لمجرد أنها جاءت متأخرة عن العمل، وطلبت منها مسؤولة الدفتر التوقيع على تأخير، وبمجرد أن أعطتها ظهرها قامت بجذبها من رقبتها وشعرها وانهالت عليها بالضرب إلى أن تجمع الموظفين فتركتها وقامت بتمزيق الدفتر.