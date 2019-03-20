أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم احتفالية لتكريم الأمهات بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم احتفالية لتكريم الأمهات بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة شرق مدينة نصر بحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم وتكريم الأم المثالية، برعاية الدكتور خالد سعيد أمين أمانة شرق مدينة نصر، واللواء حمدي حسن مساعد أمين الأمانة، ورئاسة الدكتورة جيهان عبد الواحد، أمينة المرأة.

وحضر الاحتفالية محمد عطا الله، أمين التنظيم، والدكتور عاطف الشريف، أمين الشباب، والدكتورة إلهام صلاح المستشار الإعلامي لأمانة شرق مدينة نصر بحزب مستقبل وطن، والمهندس طارق الوراقي، رئيس حي مدينة نصر، وحازم نجيب مساعد أمين الشباب بالأمانة، وأحمد فهمي أمين العمال، والعميد باهر، عضو هيئة مكتب، ولفيف من رؤساء شياخات شرق مدينة نصر.

وقامت أمينة المرأة، بتوزيع شهادات التقدير على الأمهات المثاليات، والجوائز العينية، تكريمًا لدورهم كأمهات لأجيال ستسعى للعمل من أجل رفعة وطنهم الأم مصر.