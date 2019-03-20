أخبار مصر | اقتراح بعقد منتدى للشباب المصري السعودي.. والسفير: سنسعى لتنفيذه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتراح بعقد منتدى للشباب المصري السعودي.. والسفير: سنسعى لتنفيذه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، عقد منتدى للشباب المصري السعودي، على أن ينظم عامًا في السعودية، وآخر في مصر، وبحث خطة تحصين الشباب السعودي والآليات والاستراتيجيات السعودية أمام العبث في عقول الشباب.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المجلس اليوم، مع سفير السعودية بالقاهرة مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

فيما رحب السفير السعودي بالقاهرة أسامة النقلي بفكرة عقد منتدى للشباب المصري السعودي، مؤكدًا أنه سيسعى لخروج المقترح إلى النور وتنفيذه، مؤكدًا أن المملكة لديها خطة متكاملة لمواجهة محاولات استقطاب الشباب السعودي إلى الفكر المتطرف، قائلاً: "لقد بدأنا بالتعليم والتنقيب في المناهج، واختيار المدرسين ومتابعة المنابر في المساجد، مثلما حدث في مصر بتوجيه الخطاب الديني، ولا ننسى أهمية دور الإعلام في توجيه الشباب وأثر القلم الصحفي في ذلك".

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وكان عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لقاءً جمع أسامة النقلي السفير السعودي بالقاهرة، وقيادات الصحافة المصرية، وبحضور كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

ورحب رئيس المجلس بالسفير، مشددًا على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين ، مؤكدًا أن علاقة مصر والسعودية علاقة تاريخية، نظرًا أن البحر الأحمر لا يمكن أن يمثل حائلًا دون تواصل الشعبين أصحاب التاريخ المشترك والعلاقات القوية.

حضر اللقاء كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وخالد ناجح رئيس تحرير مجله الهلال، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وخالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء، ومجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، ووجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد، ومحمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور ومحمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر وأحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس.