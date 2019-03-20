أخبار مصر | كرم جبر: الإعلاميون يساهمون في دعم العلاقات المصرية السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم جبر: الإعلاميون يساهمون في دعم العلاقات المصرية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن العلاقات المصرية السعودية لا تحتاج إلى شرح، مؤكدًا أن إعلاميين يساهمون في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وعليهم أن يكونوا منتبهين جيدًا لبعض وسائل الإعلام، حتى لا تُؤثر على علاقات مصر والسعودية فهي تتميز برابطة شعبية قوية".

جاء ذلك خلال لقاء عقده المجلس اليوم، مع سفير السعودية بالقاهرة مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

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وكان عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لقاءً جمع أسامة النقلي السفير السعودي بالقاهرة، وقيادات الصحافة المصرية، وبحضور كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

ورحب رئيس المجلس بالسفير، مشددًا على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين ، مؤكدًا أن علاقة مصر والسعودية علاقة تاريخية، نظرًا أن البحر الأحمر لا يمكن أن يمثل حائلًا دون تواصل الشعبين أصحاب التاريخ المشترك والعلاقات القوية.

حضر اللقاء كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وخالد ناجح رئيس تحرير مجله الهلال، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وخالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء، ومجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، ووجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد، ومحمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور ومحمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر وأحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس.