أخبار مصر | خالد العناني وزاهي حواس يزوران "بازار خير" بفرنسا الموجه لصالح أطفال الدمرداش (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد العناني وزاهي حواس يزوران "بازار خير" بفرنسا الموجه لصالح أطفال الدمرداش (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدعوة من السفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية في باريس، ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، توجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار بمصاحبة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، و الوفد المرافق له إلي السفارة الفرنسية لزيارة وتفقد "بازار خير" الذي تنظمة السفارة لجمع تبرعات لصالح مستشفى الدمرداش لعلاج الأطفال بالقاهرة، وذلك فور وصوله الي العاصمة الفرنسية.

وأثناء جولته بالبازار، أُعجب وزير الآثار بالمعروضات والمأكولات المصرية الموجودة، والعروض الفولكلورية، كما حرص الحاضرون من المصريين والأجانب علي تهنئة وزير الآثار بمعرض توت عنخ آمون والذي سيفتتحه رسمياً غدا الخميس الموافق 21/03/2019 كما قدموا التهاني على سلسلة الاكتشافات الأثرية التي أعلنت عنها الوزارة خلال العام الماضي كما حرصوا علي التقاط الصور التذكارية معه.

جدير بالذكر أن حرم السفير المصري بفرنسا نظمت "بازار خير" بمقر دار سكن السفير و الذي سيستمر علي مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم الأربعاء الموافق 21/03/2019، على ان تخصص عائداته للمشاركة في تكاليف علاج الأطفال في مستشفى الدمرداش والمساهمة في توفير الدعم المالي لهذا الصرح الطبي العريق الذي يقوم بدور هام في علاج الأطفال في مصر .

ديكورات البازار مستوحاة من قصص "ألف ليلة و ليلة"، حيث يعرض للجمهور الفرنسي والمصري مصنوعات يدوية مصرية متنوعة، وأقمشة مطرزة ومنسوجات قطنية محلية، كما يتضمن تقديم عروض لفرقة "بالمصري" للفنون الشعبية للإسهام في التعريف بالفولكلور المصري فضلا عن اتاحة للمشاركين الأجانب فرصة تذوق أبرز الأطباق والمأكولات التي يشتهر بها المطبخ المصري.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار غادر صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس لافتتاح المعرض في محطته الثانية بعد انتهاء مدة عرضه بمدينة لوس آنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جولة بعض مقتنيات كنوز الملك الشاب بين عدد من دول العالم قبل عرضها في مكان عرضها الدائم في المتحف المصري الكبير و الذي سيفتتح عام 2020، وسيستمر المعرض حتي منتصف شهر سبتمبر، كما سيتم افتتاح المعرض للجمهور يوم السبت الموافق 23 مارس.

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والمعرض عُرض أولًا في أمريكا في مركز كاليفورنيا للعلوم تحت إدارة وزارة الآثار المصرية، وشركات معارض دولية وشركة IMG، وحقق معرض الملك توت عنخ آمون إنجازًا في الفترة التي قضاها بكاليفورنا حسب ما أعلنته صفحة المعرض، حيث زاره أكثر من 500000 زائر، جمع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.

وحسب تصريحات صحفية سابقة لوزارة الآثار فإن المعرض يهدف ليس فقط لتعزيز العلاقات الثقافية الدولية مع الدول في جميع أنحاء العالم، بل أيضًا لتعزيز السياحة المصرية، كما أن دخل المعارض الخارجية يمثل تمويلًا قويًا لوزارة الآثار.

كما تدعم المعارض الخارجية قطاع السياحة بشكل كبير، حيث أن شريحة كبيرة من الاقتصاد المصري تعتمد عليها؛ فالعديد من السياح يطيرون من مختلف دول العالم إلى مصر لزيارة مواقعها القديمة، ومتحفها ومعابدها.

كما أن خروج 150 قطعة أثرية نادرة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون في جولة حول العالم توافق الذكرى الـ 100 لاكتشاف مقبرة الملك الشاب "توت عنخ آمون" ويأتي هذا المعرض كجزء من الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك حسب تصريحات للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي أضاف أن زيارة المعرض يعتبر فرصة، قبل أن يعود إلى مصر للأبد.

والمعرض يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب والصناديق الخشبية و الأواني الكانوبية و تمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.