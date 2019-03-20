أخبار مصر | ردًا للجميل.. وزارة الداخلية تكرم أمهات الشهداء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ردًا للجميل.. وزارة الداخلية تكرم أمهات الشهداء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الداخلية، احتفالية لتكريم أمهات الشهداء، في عيد الأم، لرد جزء من الجميل لهن مما قدموه للوطن من تضحيات.

وقالت والدة أحد الشهداء، خلال الفيديو الذي بثته الوزارة، إن نجلها كان معتاد في هذا التوقيت أن يهاتفها، وكان يقوم بإرسال لها هدية، وأشارت أخرى إلى أنها رأت ابنها في المنام وقال لها إنه سعيد جدًا.

وأضافت أخرى، أنها تفتقد نجلها ووجهت رسالة لكل أمهات الشهداء قائلا كل عام وأنتم بخير، ودخلت أخرى في نوبة بكاء قائلة "وحشتني أوي يا أحمد يا حبيبي، ربنا يرحمك".