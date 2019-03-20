أخبار مصر | الجفري لمستخدمي الشبكات الاجتماعية: خاطبوا المرأة باحترام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجفري لمستخدمي الشبكات الاجتماعية: خاطبوا المرأة باحترام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الحبيب على الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات منشورا حول الآداب النبوية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية تحت عنوان تقدير المرأة.

ووجه الجفري، رسالة لمستخدمي الشبكات الاجتماعية قائلا: خاطب المرأة باحترام إن كنت حقا من الرجال، (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا). صحيح مسلم، وفي الحديث الآخر: (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) مسند أحمد.

وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.