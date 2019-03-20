أخبار مصر | محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والديوان العام والأحياء والمديريات التابعة لها، وذلك فى احتفال نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وحضر التكريم الدكتور عز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، ومحمد السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ونواب المحافظ للمنطقة الشرقية والغربية وعدد من قيادات المجتمع المدني ومؤسسات الجمعيات الأهلية.

وشمل الحفل تكريم نوال جاد حسن عبد الرحيم الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة القاهرة، ورضا خالد عبد العزيز حجازى الأم المثالية الأولى ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، ولبنى إبراهيم على محمد الأم المثالية الأولى على مستوى القوات المسلحة، وكل من هويدا شاكر فرنسيس حنا وكريمة خليل حسن، وفتحية محمد حسين ووفاء سعيد من الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة.

وحصل كل من الأمهات المثاليات الأوائل على شهادة تقدير وهدايا مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية والشركات، إلى جانب تكريم 29 أم مثالية تم اختيارهم من قبل الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية.