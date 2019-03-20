أخبار مصر | باحث أثري يكشف لـ "الخليج 365": قدماء المصريين أول من احتفلوا بـ "عيد الأم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث أثري يكشف لـ "الخليج 365": قدماء المصريين أول من احتفلوا بـ "عيد الأم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث الأثري أحمد عامر، إن قدماء المصريين أول من عرفوا الإحتفال بـ "عيد الأم"، وكان بداية ذلك في عهد الدولة القديمة واستمر حتى عصر الدولة الحديثة.

واشار عامر في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، أن ذكر عيد الأم والنص عليه ورد في أكثر من بردية من برديات كتاب الموتى، خاصة كتابي "آبي" و"نبستي"، فلقد اهتم المصريون القدماء بحث أولادهم على طاعة الوالدين وبخاصة الأم والتي خصها الأقدمين بكثير من الوصايا والتعاليم.

وأضاف عامر أن هذه التعاليم تلقن النشأ عن ما هية دور الأم وضرورة الإحسان إليها وطاعتها، وكانت "إيزيس" هى أم لجميع المصريين بل ورمز لمصر وكان الإحسان إليها والتقرب لها من الأعمال الجليلة، واعتبرت "إيزيس" رمز الأمومة والمثل الأعلى لكل أم حيث صُورت جالسة تحمل وليدها "حورس" وهو يلتقم ثدي أمه ليرضع منها سائل الحياة.

وأكمل عامر، أنه كان لـ "إيزيس" عيد سنوي يحتفل فيه المصريون بها، وهو أقدم عيد أم في الوجود وكان يُحتفل به في مواكب الزهور التي تطوف المدن المصرية حيث حمل ذلك اليوم العديد من الأسماء منها "يوم الأم المقدسة" و"يوم أم الوجود" و"يوم الأم الجميلة"، وكذلك يوم "أم الحياة"، ويعتقد كثير من علماء الآثار أن ذلك اليوم يوافق الاحتفال ببداية فصل الربيع في ٢١ من مارس.

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