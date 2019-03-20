أخبار مصر | السيسي يوجه بالانتهاء من إجراءات إصلاح وحوكمة شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يوجه بالانتهاء من إجراءات إصلاح وحوكمة شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء والدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية؛ حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة أداء شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام، سعياً نحو زيادة الانتاج والعمل بكفاءة لتوفير مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين من الأدوية الحيوية وضمان حسن إدارة منظومة التخزين وآلية التوزيع في كافة أنحاء الجمهورية.

وذكر المتحدث الرسمي أنه فيما يخص خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية، فقد قام السيد وزير قطاع الأعمال العام بعرض جهود تعزيز شبكة توزيع الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار المشروع الحكومي المتكامل ذي الصلة.

وفي ذات السياق؛ تم استعراض خطة وزارتي الصحة وقطاع الأعمال لتطوير شركات الأدوية التابعة للدولة لإنتاج الدواء، كما قامت وزيرة الصحة بعرض جهود الحكومة في توفير الأدوية الحيوية للسوق المحلي وبناء احتياطي استراتيجي منها لتفادي أية أزمات قد تنجم عن عدم توافر الكميات المطلوبة.