شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، 34 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والديوان العام والأحياء والمديريات، في احتفالية كبرى، الأربعاء، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

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شمل الحفل تكريم نوال جاد حسن عبدالرحيم، الأم المثالية الأولي على مستوي المحافظة، ورضا خالد عبدالعزيز حجازي، الأم المثالية الأولى ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، ولبنى إبراهيم على محمد، الأم المثالية الأولى على مستوى القوات المسلحة.

جرى تكريم هويدا شاكر فرنسيس حنا، وكريمة خليل حسن، وفتحية محمد حسين، ووفاء سعيد من الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة، وحصلت الأمهات المثاليات الأولات على شهادة تقدير وهدايا عينية مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية والشركات، بجانب تكريم 29 أمًا مثالية جرى اختيارهن من قبل الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

من جهته، قال المحافظ إن تكريم الأمهات المثاليات يأتي كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات، كما قدم الشكر لكل أم وزوجة وابنة شهيد ضحت وتحملت ألم فراق الأحباء من أجل الوطن.

محافظ القاهرة يسلم الأمهات المثاليات رحلات عمره

محافظ القاهرة يسلم الأمهات المثاليات رحلات عمره

محافظ القاهرة يسلم الأمهات المثاليات رحلات عمره

محافظ القاهرة يسلم الأمهات المثاليات رحلات عمره