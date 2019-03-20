شكرا لقرائتكم خبر عن فنان صربي لسفير مصر في بلجراد: أتمنى العودة إلى مصر لرسم جداريات جمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سفير مصر في بلجراد، عمرو الجويلى، الفنّان الصربى أندري زيكيتش Andrej Žikić، المشهور بـ أرتيز Artez بمقر السفارة إثر قيامه برسم جداريتين بمصر، الأولى في البرلس إثر مشاركته في ملتقى للرسم على الحوائط، والثانية في القاهرة باسم «حكايات الرمال» بالتعاون مع ألكسندر بوديروسا Aleksandar Bodiroza مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وعبر الفنان الصربى عن امتنانه لتلك الفرصة لزيارة مصر التي كان لها الأثر الأكبر في ذاكرته، مقارنة بجميع الأماكن الأخرى التي زارها، كاشفاً لسفارة مصر في بلجراد عن نيته العودة إلى مصر في الفترة ما بين ٥ و٢٦ أبريل المقبل، كمصدر إلهام لأعماله المقبلة.

من جانبه، أطلع السفير عمرو الجويلى الرسام الصربى على الأنشطة الثقافية المستقبلية لمصر في صربيا، خاصة المشاركة كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي للكتاب في أكتوبر، حيث تباحثا حول تجميع صور الجداريات عن مصر، بما في ذلك تلك التي يقوم بها الفنان الصربى، في شكل تقويم للعام القادم لتعريف الجمهور الصربى بالأماكن المتفرقة في مصر بشكل مبتكر عبر فن الجداريات.