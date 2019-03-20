شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية: نسعى لتجاوز أحزان حادث محطة مصر بطلاء القطارات وتعليق الأعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، إنه بعد الحادث الأخير الذي شهدته محطة مصر، وضعت الشركة أعلام مصر في المحطة، وقامت بطلاء القطارات والجرارات بشكل جمالي، لتجهيز مفاجأة للركاب في المحطة بمناسبة عيد الأم.

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وأضاف «حتاتة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الشركة تريد ترك أثر طيب في نفوس الركاب، ونحاول استغلال عيد الأم لتجاوز أحزان حادث محطة مصر».

وأعلن رئيس الشركة تشغيل 4 سيارات جولف لنقل كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً من ساحة محطة مصر برمسيس إلى أرصفة المحطة والعكس، وذكر أنه جرى تشغيل هذه العربات اليوم الأربعاء، بعد إجراء عمليات صيانة، وتركيب بطارية، وتوفير سائقين درجة أولى، وسيتم توفير عربة جولف بمحطة الجيزة.

وذكر أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، كان أبدى ملاحظاته بوجود عربات جولف غير مستغلة بمحطة مصر، وأمر بتشغيلها لنقل كبار السن والمرضى من وإلى المحطة، وذلك خلال جولته بمحطة مصر الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنه تم إصلاح العربات، وإدخالها الخدمة.