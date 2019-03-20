شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» عن مشروع فصل الموظف متعاطي المخدرات: سيوفر بيئة عمل آمنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير مركز مكافحة وعلاج الإدمان، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون بفصل متعاطي المخدرات من الوظائف العامة مهم، وجيد جدًا لتوفير بيئة عمل آمنة.
وأضاف «عثمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «عدد المتعاطين في مصر في تزايد، وأن مشروع القانون ليس لتصيد أخطاء أحد، أو فصل الكوادر الوظيفية، ولكن لتوفير بيئة عمل آمنة».
وتابع أن «أغنية (آسف يا أمي) للفنان آدم للتوعية بمخاطر الإدمان، وأن الأغنية أقل هدية لأي أم تساعد أولادها المتعاطين على التعافي».
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