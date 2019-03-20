شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام طن شيكولاتة قبل إضافتها لأعلاف الحيوانات في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعدمت هيئة الرقابة في إدارة تموين إيتاي البارود بالبحيرة طن شيكولاتة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة. وبحسب بيان، جرى ضبط الكمية في حملة تموينية على مصنع أعلاف يضيف الشيكولاتة على منتجاته. وجرى تشكيل لجنة لإعدام الكميات المضبوطة في المدفن الصحي. إعدام طن شيكولاتة إعدام طن شيكولاتة

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