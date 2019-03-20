شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الإعلام» يحقق في اتهام «BBC» بـ«إهانة الشعب المصري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تحقق في شكوى مقدمة ضد قناة «بي بي سي» البريطانية.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن الشكوى اتهمت قناة هيئة الإذاعة البريطانية بـ«إهانة الشعب المصري».
كان النائب العام تلقى بلاغا يتهم القناة ومديرة مكتبها في القاهرة بـ«إهانة الشعب المصري والإساءة إليه وسبه وقذفه من خلال البرامج التي تبثها».
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