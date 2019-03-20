شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق مع قناتي «بانوراما» و«الحدث اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق مع مجموعة قنوات «بانوراما» وقناة «الحدث اليوم» لمخالفتها قانون الملكية الفكرية وبث مسلسلات وأحداث رياضية بشكل غير قانوني، في أول تطبيق رسمي للائحة الجزاءات.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى في المجلس، في بيان، الأربعاء، إن العقوبة في مثل هذه الحالات تصل لغرامة 5 ملايين جنيه وحجب البث بشكل مؤقت.

وتلقت لجنة الشكاوى إخطارات بسطو القناتين غير القانوني على عدد من المسلسلات والأحداث الرياضية وبثها بشكل غير قانوني دون إذن من الملاك، وتولت التحقيق فيها واستدعاء رئيسي القناتين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.