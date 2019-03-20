شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكشف دور الوزارة في منظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تتمحور حول نظام ميكنة يعتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي.

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «منظومة التأمين الصحي المميكنة تشمل إدارة الموارد البشرية والحسابات ونظم الحجز وغيرها».

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وشدد على أن «منظومة التأمين الصحي تتفق مع المواصفات العالمية، وأن الوزارة أوصلت كل الألياف الضوئية في المباني الحكومية ببورسعيد لخدمة برنامج التأمين الصحي».

وذكر أن دور الوزارة في التأمين الصحي تقديم الدعم الفني والتقني للمشروع والبرامج والحلول التكنولوجية من خلال أنظمة صرف العلاج والتسويات المالية وإدارة منظومة العلاج وميكنة قواعد البيانات وخدمات المواطنين.

وأوضح الوزير أن وزارتي الصحة والاتصالات تستهدفان تقديم خدمة بجودة عالية تمكن المواطن من الحصول على خدمة صحية جيدة وبكفاءة عالية، وهذا دور التكنولوجيا لخدمة المجتمع.