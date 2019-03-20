شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس الملي الأرثوذكسي: نؤيد زيادة المدة الرئاسية إلى 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة في الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو المجلس الملي للكنيسة الأرثوذكسية، إن «الكنيسة تؤيد زيادة عدد السنوات الرئاسية لـ6 سنوات، وعودة مجلس الشيوخ من جديد».

وأضاف «سليمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «طالبنا بمنح اختصاصات تشريعية كاملة لمجلس الشيوخ، والمضابط تشهد أن الكنيسة كانت تؤكد أنه لابد أن تكون 6 أو 7 سنوات».

وأكد أن «الكنيسة القبطية تؤيد تعديل الدستور من مبدأ وطني بحت، ويجب أن يتضمن الدستور آلية لحل الخلاف بين غرفتي البرلمان».