شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المشروعات» يشيد بمبادرة بناء مصر: تخفّض معدل الفقر الريفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمبادرة بناء مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورها في تعظيم فرص مشروعات التصنيع الزراعي، الذي بدوره يؤمّن سبل العيش والمساهمة في انخفاض معدلات الفقر الريفي، وتمكين استغلال وبناء قدرات الشباب في الفرص المتاحة لهم.

وقال سيد شريف، مؤسس المبادرة، في بيان، الأربعاء، إن هذه السياسيات التي أشادت بها رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عملت على التأثير في فقراء الريف، ما يشكل دورًا كبيرًا في عملية التنمية المستدامة التي تهدف إلى إثرائها الدولة المصرية ووضع قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد.

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وأوضح شريف، أن «المبادرة قامت على تشجيع صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجًا على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مجالات التصنيع الزراعي وغيرها، مما يخلق مناخًا جيدًا للتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى زيادة حجم الصادرات في الأيام المقبلة».

وذكر أن المبادرة ستتبنى تلك المشروعات وتقدم لها كل الدعم بشكل مجاني، بداية من دراسة المشروع ومراجعته، ثم تأسيس الكيان القانوني للمشروع المطروح، والمساهمة في الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، ثم مراجعة القوائم المالية وتقديم الإقرارات الضريبية، وستساهم أيضًا في تقديم الاستشارات الضريبية للمشروعات المقدمة، هذا بالإضافة إلى الاستشارات التي ستمنحها المبادرة فيما يخص ملفات التأمينات وملفات الائتمان والتمويل من الغير، مرورًا باختيار وتعيين وتدريب العمالة للمشروع، وصولًا إلى الخطة التسويقية للمشروعات المقدمة.

وأوضح أن مبادرة بناء مصر، لديها خطط اقتصاديه واضحة سيتم تطبيقها على أرض الواقع، وذلك بعد مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة على أرض مصر.