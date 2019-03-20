شكرا لقرائتكم خبر عن بالمجان.. إعادة تشغيل عربات الجولف في محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعادت هيئة السكة الحديد تشغيل عربات «الجولف كار» لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى في محطة مصر بالمجان، بناءً على توجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل. وأمر الوزير بإعادة إصلاح السيارات وصيانتها وإعادة تشغيلها، بعد أن اكتشف أثناء جولته التفقدية، الجمعة الماضي، توقفها عن العمل، فأمر بسرعة تشغيلها لنقل الحالات الخاصة داخل المحطة. [image:2:center]

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