شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الكنيسة الأرثوذكسية: نؤيد تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة لـ6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، إن الكنيسة تؤيد زيادة عدد السنوات الرئاسية لـ6 سنين، وعودة مجلس الشيوخ من جديد، وتابع:" طلبنا منح اختصاصات تشريعية كاملة لمجلس الشيوخ، والمضابط تشهد أن الكنيسة كانت تؤكد أنه لابد أن تكون 7 أو 6 سنوات".

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، عبر فضائية "TeN"،أن الكنيسة القبطية تؤيد تعديل الدستور من منطلق وطنى بحت، ويجب أن يتضمن الدستور آلية لحل الخلاف بين غرفتي البرلمان.

يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدأت اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور بقاعة مجلس الشورى سابقا، وعزف السلام الجمهورى قبل بداية الجلسة، وحرص الدكتور على عبد العال، على الترحيب بالضيوف، حيث قام بالتسليم على الحضور المتواجدين بالقاعة.

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