شكرا لقرائتكم خبر عن غدا على صفحات الخليج 365.."البرلمان يبدأ حوار التعديلات الدستورية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "البرلمان يبدأ «حوار » التعديلات الدستورية"، وفيه: رئيس «النواب » فى أولى الجلسات: نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة.. الأزهر: الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوصا سماوية لا يمكن تعديلها.. والكنيسة تُعلن موافقتها على التعديلات.. «عبدالعال »: الديمقراطية تقتضى سماع جميع الآراء والكلمة فى نهاية المطاف للشعب صاحب السلطة الأصلية فى وضع الدستور وتعديله.. مكرم محمد أحمد: التعديلات مقبولة عقلانيا وعليها توافق وطنى.. وخالد صلاح ينبه لتأثير مواد المرأة على القوائم الانتخابية، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة.

وتقرأ أيضا، الرئيس يتابع استعدادات «التأمين الصحى الشامل » وتطوير قطاع الغزل والنسيج.. السيسى يجتمع برئيس الحكومة ووزراء الصحة والاتصالات وقطاع الأعمال.. ويكلف بمتابعة خطط تطوير الشركات وتجهيز المستشفيات، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من النسخة المطبوعة.

وداخل العددـ البنك الدولى: مشروع الطاقة الشمسية فى أسوان الأفضل تميزاً على مستوى العالم

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