شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس ساخرا من عصام حجى: عالم فضاء يطير لتركيا ليتصور مع الإخوانجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل رجل الأعمال نجيب ساويرس، سخريته من انضمام عصام حجى للحملة المغرضة ضد مصر والتى يقودها كل من الإعلاميين الهاربين معتز مطر ومحمد ناصر.

وذلك بعد اتهامات وهجوم متواصل من اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عبر السوشيال ميديا ضده عقب تعبيره عن رأيه ضد الحملة المغرضة ضد مصر.

وقال نجيب ساويرس ردا على عضو فى جماعة الإخوان الإرهابية:"فيه عالم فضاء يطير من لوس انجلوس لتركيا اللى واخده موقف من مصر علشان يتصور مع الاخوانجية دول ؟".



نجيب ساويرس

وكان قد سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس من انضمام عصام حجى إلى كلا من معتز مطر ومحمد ناصر فى حملتهم المغرضة ضد مصر، ووصفهم بثلاثى أضواء المسرح، خلال رده على أحد من متابعيه، قائلاً:"بعد الفيديو ده بتاع ثلاثى أضواء المسرح ... أنا عايز اكون لوحدى".

ولقن المصريون، عصام حجي درساً قاسياً في الوطنية، بعدما ظهرمع الإعلاميين الهاربين معتز مطر ومحمد ناصر في إحدى الصور، وأعلن دعمه الكامل لهما فى حملتهما الهزلية "اطمن أنت مش لوحدك"، والتى رد عليها رواد مواقع التواصل الإجتماعى وبالتحديد موقع تويتر بهاشتاج مُناهض لها "اطمن أنت مش هتهدها يا معتز".

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