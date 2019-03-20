معتز عبدالفتاح يطالب بتعيين الرئيس في مجلس الشيوخ بعد انتهاء مدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، بالنص على تعين رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ بعد انتهاء مده رئاسته، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة.

جاء ذلك في كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والتي بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة.

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وقال "عبدالفتاح"، إنه لا يتحدث عن رئيس بعينه، ولكنه يتسائل عن مصير رئيس مصر بعد انتهاء مده رئاسته سواءً كانت 6 سنوات أو 12 عامًا.

وأضاف: "ده شخص بيحكم مصر ولديه جميع الأسرار ومن ثم أري ضرورة أن يتم تعيينه في مجلس الشوري ليكون خبرة في العمل، بدلًا من أن يتم تركه".

وطالب بأن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات متمثلة في عرض مشروعات القوانين المكملة للدستور مثلما كان يتم في الماضي.