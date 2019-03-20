علماء دين.. شرط عدم زواج الرجل على زوجته مباح بضوابط

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الجندي: يجوز أن يشترط ولي أمر الفتاة على زوجها عدم الزواج عليها.. منصور: بالقرآن والسنة جائز.. قزامل: المذهب الحنبلي أجازه والجمهور: هناك شروط

تباينت ردود أفعال رجال الدين، مؤخرًا حول تصريحات الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التي أكد فيها جواز أن يشترط وليُّ أمر الفتاة على زوجها عدم الزواج عليها، لأن الرسول، عليه الصلاة والسلام، اشترط على زوج ابنته عدم الزواج عليها، من باب الخصوصية والأبوة، وليس من باب التشريع، مشددًا على أن الرسول لم يُقيِّد حلالًا أمر الله به، وإنما هو أمرٌ مباح، حيث أكد البعض أن هذا الأمر مباحٌ وفقًا للمذهب الحنبلي فقط، ويحتاج إلى موافقة الزوج قبل عقد القران.

بينما يرى البعض الآخر أن هذا الأمر يختلف مع ما ذهب إليه جمهور العلماء ويتعارض أيضا مع ثقافة المجتمع الإسلامي الذي نشأ على جواز التعدد، ذلك وفقا لقوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

بينما يرى البعض الآخر أن هذا الأمر يختلف مع ما ذهب إليه جمهور العلماء ويتعارض أيضا مع ثقافة المجتمع الإسلامي الذي نشأ على جواز التعدد، ذلك وفقا لقوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ". يجوز بشروط يجوز بشروط وفي هذا السياق قال عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف يالدقهلية، إنه من حق المرأة في الزواج أن تشترط على زوجها ما تشاء من الشروط طالما أن هذه الشروط لا تنافي مقتضى العقل وتحقق مصلحة شرعية معتبرة لها، فالزوجة فقط هي التي من حقها أن تشترط لأن العقد خاص بها وهي التي تتضرر وليس ولي أمرها، لكنها من الممكن أن تتفق مع أهلها على ذلك بشرط أن يكون هذا الشرط متفقا مع مقاصد عقد الزواج وفي مصلحة المرأة. Advertisements وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "من المعلوم أن الزواج في الأساس مباح ومشروع ومن حق الإنسان أن يتفق مع غيره على تقييد هذا الشيء المباح ويجوز لولي الأمر طالما أن الطرفين اتفقا على تقييد هذا الحق، فكل مباح في أصله يمكن أن يرد عليه تقييد عن طريق وضع شروط، وقواعد، وضوابط، فإذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها طالما هي لا تزال قوية وصحيحة وقادرة على العطاء ولم تتغير الظروف التي أبرم العقد بها، فمن حقها أن تقيد هذا الأمر. أدلة من القرآن أدلة من القرآن وتابع منصور، "التقييد في الزواج جائز من الناحية الشرعية، والدليل على ذلك حديث الرسول (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) والنصوص القرآنية في أكثر من آية، حيث قال جل في علاه: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقوله تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)، وقوله (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا)". وشدد على أن الزواج في الأصل عقد، وكل هذه النصوص الدينية الشرعية تؤكد وتدلل على أن ما اتفق عليه الزوجان هو أمر واجب النفاذ وإذا أراد أن يغير هذا الكلام ويتزوج عليها، يصبح من حقها أن تطلب الطلاق للضرر وتأخذ كل حقوقها الشرعية لعدم وفاء زوجها بالعقد والعهد الذي عاهدها به. (اقرأ أيضا: علماء الأزهر: أحاديث البخاري صحيحة.. والتشكيك جهل) الحنابلة: يجوز الحنابلة: يجوز سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، قال إن: "جمهور الفقهاء يرون أن هذا الشرط باطل حيث إنه يخالف النص الشرعي والبعض الآخر يجوِّز هذا الشرط، وهذا ما ذهب إليه المذهب الحنبلي الذي أجاز هذا الأمر خلال باب شروط عقد الزواج، مؤكدا أن جامعة الأزهر بها رسالة جامعية تتعلق بهذا الشأن، تحمل عنوان «تصريح الشروط». وينص المذهب الحنبلي وفقا لقزامل على جواز أن تطلب الزوجة بنفسها من زوجها عدم الزواج من غيرها، وعدم الإساءة إليها وأن لا يخرجها من بلدها وإذا وافق الطرفان على هذا الشرط كان العقد صحيحا. (اقرأ أيضا: الطيب: لا أدعو لتشريعات تلغي حق تعدد الزوجات (فيديو) الجمهور: مرفوض الجمهور: مرفوض وأوضح قزامل أن جمهور الفقهاء كان لهم رأى مغاير تماما عن المذهب الحنبلي، حيث أجمعوا على عدم جواز تعميم هذا الأمر، بحيث يصبح من شروط صحة جميع عقود الزواج "الشروط العامة"، وأن يتم إلزام جميع المقبلين على الزواج عليه "في ناس هتقبل وناس مش هتقبل ولكنه في الحالات الفردية مقبول لديهم".

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