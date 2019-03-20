شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: 2 مليار شخص يتغذون على الحشرات حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى ورشة عمل بعنوان «الحشرات كمصدر للبروتين» Insects as a source of protein الأحد المقبل، بمقر قلعة فارسى.

وقال الدكتور صبحي سلام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومستشار محافظ الاسكندرية الزراعي، في بيان، الأربعاء، إن تنظيم الورشة جاء في ظل الزيادة المطردة لاعداد السكان في العالم، حيث اصبح هناك زيادة مناظرة في الاحتياجات الغذائية والتى لا يمكن تلبيتها بالمصادر التقليدية مما يستدعي التركيز على مصادر بديلة والتى جاء على رأسها الحشرات.

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وكشف «سلام»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»- عن أن اكثر من ٢ مليار نسمة حول العالم يستهلكون الحشرات كغذاء خاصة في الدول الاسيوية والافريقية، حيث يوجد حوالى ١٩٠٠ نوع من الحشرات تستخدم كغذاء غني بالبروتين والتى بلغت حوالى ٧٧% في بعض انواع النطاطات والجراد مشير إلى اصدار منظمة الفاو عام 2013 تقارير تحث على استخدام الحشرات كمصدر بروتيني اساسي في الاعلاف، حيث يسهل تربيتها وبأعداد كبيرة بموارد اقل من انتاج نباتات الاعلاف وقد يتم تربية تلك الحشرات على بعض الفضلات الغذائية وبعض المخلفات والتى تقوم بتحويلها لبروتينات هامة ما يجعلها بالاضافة إلى اهميتها كمصدر بروتيني، فهى صناعة تحويلية هامة للمخلفات الغذائية تستخدم لسد الفجوة الغذائية البروتينية خاصة في المستقبل.

وقالت الدكتورة هناء صالح حسين، رئيس ورشة العمل، إن الهدف منها هو إستخدام الحشرات كمصدر بروتينى يساهم في سد الإحتياجات البروتينية خلال السنوات المقبلة وتربية الحشرات على بعض المخلفات العضوية، والتي تعد بدورها صناعة تحويلية تساهم في حل مشاكل بيئية وتوفر مصدر بروتينى جيد يستخدم في أعلاف الحيوانات والتركيز على بعض النقاط الهامة التي تحتاج إلى دراسة لوضعها ضمن خطة بحثية تهدف إلى الإستخدام الأمثل للحشرات كمصدر بروتين.

وأوضحت أن محاور ورشة العمل تدور حول تربية وانتاج بعض انواع الحشرات لاستخدامها كمصدر للبروتين واستبدال بعض مصادر البروتين النباتي بمصادر بروتين حيواني من الحشرات واستخدام الحشرات لتغذية حيوانات المزرعة والاسماك والطيور والاستفادة من بعض انواع الحشرات في تحويل بعض المخلفات العضوية إلى محتوى بروتيني يستخدم لتغذية الحيوانات.