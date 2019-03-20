شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح فوزي: الدستور الحالي يتضمن موادّ غير ملائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، تقليد برلماني ممتاز يُستمع فيه إلى كل الآراء، سواء كانت تؤيد التعديلات أو تعارضها، كما يجري الاستماع إلى كل الأطياف والمتخصصين في القانون والسياسة والصحافة.

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدستور الحالي به مواد غير ملائمة ولا تناسب الظروف الحالية ولذلك يجب تغييرها.

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وكشف أن تعديلات الدستور مقترحة من 155 عضوا من مجلس النواب، موضحا أنه لا يوجد دور للحكومة في التعديلات التي يقدمها مجلس النواب أو رئيس الجمهورية .

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنه لا يوجد ما يحول دون تعديل الدستور، لأن ذلك الأمر يخضع لإرادة الشعب، كاشفًا عن أن الاكتفاء بالنص على كوتة المرأة في القانون يعرضها لشبهة عدم الدستورية ولابد من النص عليها في الدستور.

وتابع الدكتور صلاح فوزي أن هناك مساحات كافية للجميع للتعبير عن آرائهم في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية.