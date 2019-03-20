شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة تعلن خطة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، الأربعاء، على خطة شبكة القرآن الكريم للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

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وبحسب بيان، تشمل الخطة تنظيم ونقل مجموعة من الاحتفالات الدينية على الهواء مباشرة لمدة 9 أيام من الأربعاء 27 مارس إلى الخميس 4 أبريل.

ويبدأ بث الاحتفالات قبل أذان المغرب بـ5 دقائق ويستمر لمدة ساعة كاملة، ويتضمن نقل شعائر الصلاة وتلاوة قرآنية وكلمة لواحد من علماء الأزهر أو الأوقاف.

وتقام الاحتفالات بالتناوب بين مساجد السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة، إضافة إلى مسجد النور في العباسية.