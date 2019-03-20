أخبار مصر

الإذاعة تعلن خطة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

0 نشر
محمد طه 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة تعلن خطة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، الأربعاء، على خطة شبكة القرآن الكريم للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

Advertisements

وبحسب بيان، تشمل الخطة تنظيم ونقل مجموعة من الاحتفالات الدينية على الهواء مباشرة لمدة 9 أيام من الأربعاء 27 مارس إلى الخميس 4 أبريل.

ويبدأ بث الاحتفالات قبل أذان المغرب بـ5 دقائق ويستمر لمدة ساعة كاملة، ويتضمن نقل شعائر الصلاة وتلاوة قرآنية وكلمة لواحد من علماء الأزهر أو الأوقاف.

وتقام الاحتفالات بالتناوب بين مساجد السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة، إضافة إلى مسجد النور في العباسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإذاعة تعلن خطة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى