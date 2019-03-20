شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يبدأ أولى جلسات مناقشة «التعديلات الدستورية» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم حزب مستقبل وطن ونادي سموحة الرياضي في الإسكندرية أولى جلسات الحوار المجتعي لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، الخميس، تزامناً مع عقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي عبدالعال، رئيس المجلس، أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية.

ويشارك في المؤتمر الجماهيري متحدث كل من اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، والخبير الاستراتيچي، والمهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي ورئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، وأشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب وعدد من القيادات وأساتذة القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية والفقاء الدستوريون.