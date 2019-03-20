شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الصحة وقطاع الأعمال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشؤون الدواء، والدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية.

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة أداء شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام، سعياً نحو زيادة الإنتاج والعمل بكفاءة لتوفير مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين من الأدوية الحيوية وضمان حسن إدارة منظومة التخزين وآلية التوزيع في كافة أنحاء الجمهورية.

وذكر المتحدث الرسمي أنه فيما يخص خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية، فقد قام وزير قطاع الأعمال العام بعرض جهود تعزيز شبكة توزيع الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية، في إطار المشروع الحكومي المتكامل ذي الصلة.

وفي ذات السياق؛ تم استعراض خطة وزارتي الصحة وقطاع الأعمال لتطوير شركات الأدوية التابعة للدولة لإنتاج الدواء، كما قامت وزيرة الصحة بعرض جهود الحكومة في توفير الأدوية الحيوية للسوق المحلية وبناء احتياطي استراتيجي منها لتفادي أي أزمات قد تنجم عن عدم توافر الكميات المطلوبة.